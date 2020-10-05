Столичные власти из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе могут снова вернуть пропуска и режим изоляции

Об этом пишут «Ведомости».

В мэрии прорабатывают несколько сценариев. Самый жесткий предлагает вернуться к пропускному режиму, как это было почти 2 месяца с середины апреля, рассказал Ведомостям собеседник, близкий к столичному правительству. По его словам мэрия сейчас в сложном положении, поскольку Сергею Собянину нужно подобрать правильные аргументы для обоснования серьёзных ограничений. Особенно важно сделать так, чтобы режим пропусков по выражению собеседника газеты «не добил бизнес». Другой источник, близкий к столичным властям, утверждает: всех москвичей изолируют в течение двух недель если эпидемиологическая ситуация не улучшится. Впрочем, представитель мэрии заверил газету: говорить о возвращении пропусков рано. Сейчас необходимо оценить динамику распространения коронавируса, в том числе влияние уже принятых мер. Напомню, с этого дня работодатели должны перевести на удалёнку не менее 30-ти процентов сотрудников. Ещё раньше власти рекомендовали не выходить без особой надобности из дома пожилым, людям с хроническими заболеваниями и беременным. Вчера в столице за сутки впервые с середины мая выявили больше трех тысяч заражённых. Собеседники Ведомостей признают, что ситуация в городе довольно тяжелая, больницы цитата «уже забиты пациентами».

Один из собеседников газеты также рассказал, что в метро опять подключают программу по блокировке социальных карт пенсионеров и школьников. В ближайшие пару дней по его словам власти Москвы объявят об этой мере.