Верховный суд России рассмотрит жалобу скандальной известной кубанской судьи Елены Хахалевой, лишённой полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей в июле лишила Елену Хахалеву полномочий из-за прогулов. Она в общей сложности 128 дней в течение нескольких лет не появлялась на работе. При этом в табеле всегда отмечалось, что она присутствовала в суде Краснодара, рассказал осведомлённый источник «Интерфакса».

Пару лет назад Хахалеву вывели из состава президиума Краснодарского краевого суда, в котором она состояла с 2015 года. Её также отстранили от должности председателя коллегии по административным делам, после чего Хахалева стала рядовым судьёй. К этому привел скандал: летом 17-го года дочь судьи сыграла свадьбу стоимостью по оценкам адвоката Сергея Жорина в два миллиона долларов.

При том, что доход судьи, согласно ее декларации, 2,5 миллиона рублей. На свадьбе выступили звезды шоу-бизнеса. Сама Хахалева утверждала, что Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и другие артисты не брали гонораров. Позже Хахалева обращалась напрямую к президенту Путину с жалобой на травлю. Теперь она пытается вернуть себе мантию судьи через Верховный суд.

В Верховном суде жалобщица надеется доказать, что стала жертвой оговора и попала под информационную атаку. А прогулов заседаний, за которые ее и лишили мантии, как утверждает Хахалева, не было.