Z Архив новостей новости
5 0 6 0
07:05, 05 октября 2020

Верховный суд России рассмотрит жалобу скандальной известной кубанской судьи Елены Хахалевой, лишённой полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей в июле лишила Елену Хахалеву полномочий из-за прогулов. Она в общей сложности 128 дней в течение нескольких лет не появлялась на работе. При этом в табеле всегда отмечалось, что она присутствовала в суде Краснодара, рассказал осведомлённый источник «Интерфакса».

Пару лет назад Хахалеву вывели из состава президиума Краснодарского краевого суда, в котором она состояла с 2015 года. Её также отстранили от должности председателя коллегии по административным делам, после чего Хахалева стала рядовым судьёй. К этому привел скандал: летом 17-го года дочь судьи сыграла свадьбу стоимостью по оценкам адвоката Сергея Жорина в два миллиона долларов.

При том, что доход судьи, согласно ее декларации, 2,5 миллиона рублей. На свадьбе выступили звезды шоу-бизнеса. Сама Хахалева утверждала, что Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и другие артисты не брали гонораров. Позже Хахалева обращалась напрямую к президенту Путину с жалобой на травлю. Теперь она пытается вернуть себе мантию судьи через Верховный суд.

В Верховном суде жалобщица надеется доказать, что стала жертвой оговора и попала под информационную атаку. А прогулов заседаний, за которые ее и лишили мантии, как утверждает Хахалева, не было.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Безразличие убивает. Памяти Ирины Славиной Пройдут годы, а возможно, десятилетия — и об Ирине Славиной, так же как о Яне Палахе, будут снимать фильмы, ее именем будут называть площади и улицы в российских городах. Это обязательно будет…

5 147 6 18748 04.10
Блоги

Карина Орлова журналист

«Вы считаете допустимым платить $750 налогов?!» Что будет, если американцы, а особенно республиканцы, которые всегда настаивают на том, что они — главные плательщики налогов, узнают, что их президент вполне вероятно налоговый мошенник…

5 376 6 49451 28.09
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Алексей Нарышкин Алексей Соломин Александр Плющев ведущие: Алексей Нарышкин, Алексей Соломин, Александр Плющев

3325763

5 45 6 5968 04.10
#слушать 49:14 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Максим Ликсутов руководитель Департамента транспорта Москвы

Как мотивировать жителей использовать общественный транспорт Как вы уже поняли, и в других странах решают вопрос поощрения пользования общественным транспортом, но не могут точно так же прийти к единому универсальному решению. Что, если его может придумать кто-то из вас?..

5 59 6 8609 28.09
Блоги

«Не сомневаемся, что в готовящемся докладе будет зафиксировано наличие следов так называемого «Новичка»» Комментарий Департамента информации и печати МИД России по ситуации с Алексеем Навальным…

5 183 6 27600 30.09
Блоги

+ Владимир Путин: Борьба с эпидемией продолжается Владимир Путин: Борьба с эпидемией продолжается Вступительное слово на расширенном заседании президиума Государственного совета…

5 70 6 10683 28.09
8читать ;смотреть
Блоги

«Ответственность полностью несет военно-политическое руководство Армении» Заявление Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации в связи с эскалацией боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта…

5 163 6 24551 28.09
Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп знал, что у него ковид, и полетел на встречу с донорами в Нью-Джерси Он сидел с донорами за круглым столом в закрытом помещении — все без масок. Также президент знал, что мог заразить Джо Байдена на дебатах во вторник, и не сообщил тому в среду…

5 214 6 35078 03.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Как Трамп, который платит налоги как малоимущий, стал «миллиардером» Чистое состояние Дональда Трампа не превышало пяти миллионов долларов. Против 100 миллионов, о которых он рассказывал журналу Форбс…

5 91 6 15068 29.09
Блоги

Александр Черкасов председатель совета правозащитного центра «Мемориал»

О приговоре Юрию Дмитриеву Дело Дмитриева было сфабриковано по политическим мотивам. Причина – не только в его многолетней работе по увековечиванию памяти жертв советского террора…

5 43 6 7435 29.09
Блоги

Профсоюз журналистов потребовал провести расследование смерти Ирины Славиной Наша организация уверена, что в произошедшем имеются явные признаки преступления, предусмотренного 110 ст. Уголовного кодекса РФ (доведение до самоубийства). Мы требуем провести расследование…

5 90 6 15804 02.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Еще вспомнишь мои слова Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть… Где же логика версии о государственном заказе на убийство?..

5 556 6 98027 02.10
Блоги

Губернатор Нижегородской области: Предприму все усилия, чтобы расследование было на контроле на самом высоком уровне Есть ситуации, когда лишние слова неуместны. Но не выразить человеческое отношение к произошедшему я просто не могу. Хотя бы потому что я знал Ирину Славину лично…

5 125 6 23064 04.10
Интервью Рикошет

Полад Бюльбюль оглы гость: Полад Бюльбюль оглы чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России

Мы хотим возвращения территорий, очищение их от армянских вооруженных формирований, от армянской армии. И все разговоры, что якобы там борется армия Нагорного Карабаха, а Армения просто помогает — не более чем лукавство…

5 74 6 13992 30.09
#слушать 22:08 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Заявление президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон…

5 29 6 6071 01.10
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Кремлю объявили третью мировую, а он спит, уже неделю Где чёткие заявления Президента и меры по принуждению к миру? Неужели у нас недостаточно рычагов, чтобы через бизнес-интересы диаспор не поставить жёстко вопрос ребром?..

5 76 6 17425 04.10

Популярное за неделю

Новости

фото: скриншот видео Елены Кочетковой / «Фонтанка» После конфликта у супермаркета задержан заместитель главного врача 26-й больницы Петербурга Владимир Брацлавский стал фигурантом головного дела о хулиганстве…

5 9 6 6666
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Связи между шизофренической харизматичностью очередного лидера и этим цинковым гробом они до сих пор не понимают. Вот как бы им всем объяснить, что это прямая и непосредственная связь…

5 59 6 103944 30.09
#слушать 50:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3325589
«Реформация и контрреформация по-английски»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 2754 04.10
Блоги

Алексей Кащеев врач

Слова Мясникова — глубочайшее оскорбление врачебного сообщества Одно такое заявление легко и непринужденно перечеркивает усилия нас, живых и мертвых…

5 286 6 350476 03.10
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Почему нельзя предавать Армению Почему нельзя предавать Армению Получается, что Москва готова убрать Пашиняна руками турок только за то, что он борется с коррупцией и пришел к власти в результате революции…

5 184 6 97101 29.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8780193
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4656926

Сегодня в эфире