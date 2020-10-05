Мосгорсуд проведет отбор присяжных по делу в отношении сестер Крестины и Ангелины Хачатурян

Их обвиняют в убийстве своего отца. Дело младшей сестры Марии ранее было выделено в отдельное производство.

Отбор заседателей ранее переносился из-за ходатайства представителей потерпевшей стороны — они пожелали участвовать в заседании лично, но прежде по состоянию здоровья сделать этого не могли. На предыдущем заседании суд отказался вернуть дело в прокуратуру и изменить его подсудность, а также продлил сестрам меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Согласно фабуле дела, мотивом преступления, совершенного летом 2018 года, стала личная неприязнь на фоне многолетних издевательств отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие. Защита сестер Хачатурян настаивает, что они совершили убийство в ситуации необходимой самообороны и настояла на рассмотрении дела присяжными. Сами девушки обвинения в квалификации «убийство группой лиц по предварительному сговору» не признают.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент совершения преступления была невменяема. Не исключено, что по итогам отдельного рассмотрения в Бутырском суде она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение.

Дело сестер Хачатурян вызвало широкий резонанс и дискуссию на тему домашнего насилия. В ходе расследования было подтверждено, что в действиях убитого ими Михаила Хачатуряна были признаки истязания и сексуального насилия. Вместе с тем, возбуждать уголовное дело в отношении отца, согласно букве закона, следствие не стало в связи с его смертью.