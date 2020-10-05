Во Франции сегодня стартует судебный процесс в отношении экс-президента Франции Николя Саркози

В адрес 64-летнего политика выдвинуты обвинения в незаконном получении денег и давлении ради получения секретной судебной информации. Саркози и его адвоката обвиняют в коррупции и взятках, кроме того предстоит отдельный процесс по делу о незаконном получении денег от бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи на предвыборную кампанию.

Следствие инкриминирует экс-президенту превышение лимита расходов и так называемую «торговлю влиянием». Данная часть досье против Саркози получила название Bygmalion по имени PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением его избирательной кампании в 2012 году.

По данным обвинения, штаб Саркози использовал фальшивые счета за организованные агентством встречи, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую рекламу. Это может грозить бывшему лидеру Пятой республики тюремным сроком в один год и назначением весомого штрафа.

Кроме того, как предполагает следствие, Саркози во время рассмотрения в Кассационном суде так называемого «дела Бетанкур» пытался через своего адвоката Тьерри Эрцога получить информацию, защищенную профессиональной тайной. Саркози, по данным следствия, мог обещать члену суда помощь в получении престижного судейского поста в Монако.

Николя Саркози ушел из политической жизни в 2016 году после того, как проиграл праймериз среди консерваторов на участие в президентской гонке.