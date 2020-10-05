Вакцинация врачей от коронавируса начнётся сегодня в Петербурге

Это не коснётся уже переболевших медработников. Первые прививки от коронавируса в Петербурге сегодня сделают 42 врачам. Им введут отечественную вакцину «Спутник V». Об этом сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Всего в ближайшее дни в город завезут 4,5 тысячи доз вакцины. Они будут предназначаться именно медработникам. Чиновники утверждают, что прививка будет добровольной. Разработчики препарата говорят, что иммунитет к коронавирусу будет сохраняться 2 года после прививки.

В Петербурге, как и во всей России, в последние дни наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в городе зафиксировали почти 400 случаев заражения.

В Москве сейчас проводят третий этап испытания вакцины, в нем могут поучаствовать практически все граждане России за исключением детей и пенсионеров.