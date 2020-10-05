По предварительным данным, в парламент Киргизии проходят 4 партии, три из них близки к президенту — «Радио Свобода».

Лидеры оппозиционных партий, которые до этого были представлены в парламенте, а теперь не преодолели 7-процентный барьер, заявили о непризнании прошедших накануне выборов. Оппозиция не исключает, что будут организованы акции протеста. В результате массовых протестов ранее в стране были свергнуты два президента — Аскар Акаев и Курманбек Бакиев.