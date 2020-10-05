По предварительным данным, в парламент Киргизии проходят 4 партии, три из них близки к президенту — «Радио Свобода».

Лидеры оппозиционных партий, которые до этого были представлены в парламенте, а теперь не преодолели 7-процентный барьер, заявили о непризнании прошедших накануне выборов. Оппозиция не исключает, что будут организованы акции протеста. В результате массовых протестов ранее в стране были свергнуты два президента — Аскар Акаев и Курманбек Бакиев.
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Кремлю объявили третью мировую, а он спит, уже неделю Сколько надо ещё Кремлю трупов и авиаударов по мирным армянским городам, чтобы заявить свою чёткую позицию, а не заниматься политической проституцией? КрымНаш, ДонбассНаш, а Армения не Наш? Нужно уметь отстаивать свои интересы, а не прогибаться…
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Слова Мясникова — глубочайшее оскорбление врачебного сообщества Министр здравоохранения Михаил Мурашко, вступая в новую должность, отметил именно пациенториентированность в качестве приоритета российского здравоохранения — это ее, наверное, имеет в виду Мясников, считая, что у какого-либо врача поднимется рука убить беззащитного человека, лежащего на ИВЛ?..