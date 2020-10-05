Врач госпиталя, в котором лечат Трампа, раскритиковал поездку президента США к сторонникам

Американский лидер, как передает СNN, проехал в машине и помахал рукой собравшимся, затем вернулся в палату. Доктор Джеймс Филлипс написал в «Твиттере», что Трамп подверг смертельной опасности сотрудников Секретной службы, потому что каждый, что был с президентом в машине, теперь может заболеть, передает «Интерфакс» Президента США с пятницы лечат от коронавируса в военном госпитале в штате Мэриленд.