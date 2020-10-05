Врач госпиталя, в котором лечат Трампа, раскритиковал поездку президента США к сторонникам

Американский лидер, как передает СNN, проехал в машине и помахал рукой собравшимся, затем вернулся в палату. Доктор Джеймс Филлипс написал в «Твиттере», что Трамп подверг смертельной опасности сотрудников Секретной службы, потому что каждый, что был с президентом в машине, теперь может заболеть, передает «Интерфакс» Президента США с пятницы лечат от коронавируса в военном госпитале в штате Мэриленд.
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Кремлю объявили третью мировую, а он спит, уже неделю Сколько надо ещё Кремлю трупов и авиаударов по мирным армянским городам, чтобы заявить свою чёткую позицию, а не заниматься политической проституцией? КрымНаш, ДонбассНаш, а Армения не Наш? Нужно уметь отстаивать свои интересы, а не прогибаться…
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Слова Мясникова — глубочайшее оскорбление врачебного сообщества Министр здравоохранения Михаил Мурашко, вступая в новую должность, отметил именно пациенториентированность в качестве приоритета российского здравоохранения — это ее, наверное, имеет в виду Мясников, считая, что у какого-либо врача поднимется рука убить беззащитного человека, лежащего на ИВЛ?..