Минобороны и МИД Армении отрицают удары в район Мингечевирской ГЭС в Азербайджане.

В Баку заявили, что были ранены 5 человек. Активные боевые действия продолжаются в Нагорном Карабахе больше недели. По сообщениям сторон, бои идут по всей линии соприкосновения. Принадлежность региона Баку и Ереван оспаривают более 30 лет, с тех пор как он объявил о выходе из Азербайджанской ССР. Затем, в результате войны в начале 90-х, Азербайджан утратил контроль еще над семью прилегающими к Нагорному Карабаху районами.
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Кремлю объявили третью мировую, а он спит, уже неделю Сколько надо ещё Кремлю трупов и авиаударов по мирным армянским городам, чтобы заявить свою чёткую позицию, а не заниматься политической проституцией? КрымНаш, ДонбассНаш, а Армения не Наш? Нужно уметь отстаивать свои интересы, а не прогибаться…
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