Минобороны и МИД Армении отрицают удары в район Мингечевирской ГЭС в Азербайджане.

В Баку заявили, что были ранены 5 человек. Активные боевые действия продолжаются в Нагорном Карабахе больше недели. По сообщениям сторон, бои идут по всей линии соприкосновения. Принадлежность региона Баку и Ереван оспаривают более 30 лет, с тех пор как он объявил о выходе из Азербайджанской ССР. Затем, в результате войны в начале 90-х, Азербайджан утратил контроль еще над семью прилегающими к Нагорному Карабаху районами.