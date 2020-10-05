По мнению ученых, полное восстановление экосистемы у берегов Камчатки после загрязнения может занять не менее 10 лет

. Это сказал «Интерфаксу» главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института Владимир Раков. По его словам, площадь загрязнения составляет не менее 100 кв. км, что позволяет говорить о локальной экологической катастрофе. Ранее местные жители опубликовали в соцсетях фотографии выброшенных на берег мертвых осьминогов, рыб, морских ежей и морских звезд. Официально источник загрязнения пока не установлен. В соцсетях обсуждают возможную утечку ракетного топлива с военного полигона.

