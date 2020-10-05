Трамп пытался сохранить в секрете результат своего первого теста на коронавирус, утверждает Wall Street Journal

По сведениям источников издания, президент США знал о результатах теста, но в эфире Fox News в четверг это отрицал. В публикации говорится, что глава Белого дома ждал результатов второй, более тщательной проверки. О том, что у него коронавирус, Трамп сообщил в ночь на пятницу. В тот же день его госпитализировали. До президентских выборов осталось меньше месяца.
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Кремлю объявили третью мировую, а он спит, уже неделю Сколько надо ещё Кремлю трупов и авиаударов по мирным армянским городам, чтобы заявить свою чёткую позицию, а не заниматься политической проституцией? КрымНаш, ДонбассНаш, а Армения не Наш? Нужно уметь отстаивать свои интересы, а не прогибаться…
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