Трамп пытался сохранить в секрете результат своего первого теста на коронавирус, утверждает Wall Street Journal

По сведениям источников издания, президент США знал о результатах теста, но в эфире Fox News в четверг это отрицал. В публикации говорится, что глава Белого дома ждал результатов второй, более тщательной проверки. О том, что у него коронавирус, Трамп сообщил в ночь на пятницу. В тот же день его госпитализировали. До президентских выборов осталось меньше месяца.