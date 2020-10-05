Президент Венесуэлы сообщил, что его сын и сестра хотят участвовать в испытаниях российской вакцины от коронавируса

Николас Мадуро выразил уверенность, что препарат спасет человечество, передает «Интерфакс». Глава государства сказал об этом на совещании по здравоохранению, которое транслировалось в «Твиттере»,. Мадуро подтвердил, что и сам собирается сделать прививку. Речь идет о вакцине, созданной Центром имени Гамалеи, она была зарегистрирована в России до третьего этапа испытаний, который предполагает участие большого количества добровольцев.