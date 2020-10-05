По словам источников издания, это один из вариантов ужесточения мер борьбы с коронавирусом. Накануне суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Москве превысил три тысячи человек – впервые с мая.
С этого дня согласно указу мэра столичные работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% офисных сотрудников. Во всех школах Москвы с этого дня объявлены двухнедельные каникулы.
Газета «Ведомости» утверждает, что в мэрии Москвы обсуждают возможное возвращение пропускного режима
По словам источников издания, это один из вариантов ужесточения мер борьбы с коронавирусом. Накануне суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Москве превысил три тысячи человек – впервые с мая.