Газета «Ведомости» утверждает, что в мэрии Москвы обсуждают возможное возвращение пропускного режима

По словам источников издания, это один из вариантов ужесточения мер борьбы с коронавирусом. Накануне суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Москве превысил три тысячи человек – впервые с мая.

С этого дня согласно указу мэра столичные работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% офисных сотрудников. Во всех школах Москвы с этого дня объявлены двухнедельные каникулы.