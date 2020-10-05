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04:36, 05 октября 2020

Газета «Ведомости» утверждает, что в мэрии Москвы обсуждают возможное возвращение пропускного режима

По словам источников издания, это один из вариантов ужесточения мер борьбы с коронавирусом. Накануне суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Москве превысил три тысячи человек – впервые с мая.
С этого дня согласно указу мэра столичные работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% офисных сотрудников. Во всех школах Москвы с этого дня объявлены двухнедельные каникулы.



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