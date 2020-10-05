Губернатор Камчатского края среди возможных источников загрязнения океана назвал водоросли и вулканы.

По словам Владимира Солодова, всего отрабатываются три версии, в том числе и разлив токсичных веществ в результате деятельности человека, передает ТАСС. Ранее местные жители опубликовали в соцсетях фотографии выброшенных на берег мертвых осьминогов, рыб, морских ежей и морских звезд. Специалисты не исключают, что произошла экологическая катастрофа. Сотрудники гидрометслужбы выявили превышение в несколько раз содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе популярного среди туристов Халактырского пляжа недалеко от Петропавловска-Камчатского.
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Кремлю объявили третью мировую, а он спит, уже неделю Сколько надо ещё Кремлю трупов и авиаударов по мирным армянским городам, чтобы заявить свою чёткую позицию, а не заниматься политической проституцией? КрымНаш, ДонбассНаш, а Армения не Наш? Нужно уметь отстаивать свои интересы, а не прогибаться…
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Слова Мясникова — глубочайшее оскорбление врачебного сообщества Министр здравоохранения Михаил Мурашко, вступая в новую должность, отметил именно пациенториентированность в качестве приоритета российского здравоохранения — это ее, наверное, имеет в виду Мясников, считая, что у какого-либо врача поднимется рука убить беззащитного человека, лежащего на ИВЛ?..