Губернатор Камчатского края среди возможных источников загрязнения океана назвал водоросли и вулканы.

По словам Владимира Солодова, всего отрабатываются три версии, в том числе и разлив токсичных веществ в результате деятельности человека, передает ТАСС. Ранее местные жители опубликовали в соцсетях фотографии выброшенных на берег мертвых осьминогов, рыб, морских ежей и морских звезд. Специалисты не исключают, что произошла экологическая катастрофа. Сотрудники гидрометслужбы выявили превышение в несколько раз содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе популярного среди туристов Халактырского пляжа недалеко от Петропавловска-Камчатского.