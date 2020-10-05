После конфликта у супермаркета задержан заместитель главного врача 26-ой больницы Петербурга

Владимир Брацлавский стал фигурантом головного дела о хулиганстве. Как пишет издание «Фонтанка», по версии полиции, в субботу в ответ на замечание о громком разговоре по телефону врач ударил женщину и затем угрожал ей травматическим пистолетом. У пострадавшей медики зафиксировали сотрясение и черепно-мозговую травму.

