Это уже второй отрицательный тест, который сдал кандидат в президенты от Демократической партии после того, как заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось у Дональда Трампа. На прошлой неделе они вместе участвовали в первых президентских дебатах.
Новый тест Джо Байдена на коронавирус показал отрицательный результат, сообщили в его предвыборном штабе
Это уже второй отрицательный тест, который сдал кандидат в президенты от Демократической партии после того, как заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось у Дональда Трампа. На прошлой неделе они вместе участвовали в первых президентских дебатах.