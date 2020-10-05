Против бывшего банкира Алексея Ананьева, по сведениям РБК, возбудили дело о взятках.

По версии следствия, экс-совладелец Промсвязьбанка платил руководителям департаментов Пенсионного фонда России за помощь при заключении госконтрактов. В деле фигурирует сумма в 210 миллионов рублей. Алексей Ананьев уже является фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Он был объявлен в международный розыск. Также Промсвязьбанк подал несколько исков к братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, самый крупный — на 282 миллиарда рублей, напоминает издание. Было арестовано их имущество, в том числе здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства в Москве, а также более 50 объектов недвижимости.
2020-10-05T03:08:22+03:00
2020-10-05T03:08:31+03:00
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03:08, 05 октября 2020
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