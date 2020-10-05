Губернатор Камчатского края сообщил, что вредных веществ в реке, впадающей в загрязненный залив, не выявлено

Владимир Солодов уточнил, что речь идет о первых пробах, результатов более детальных исследований еще ждут, передает ТАСС. Ранее специалисты гидрометслужбы выявили превышение в несколько раз содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе популярного среди туристов Халактырского пляжа недалеко от Петропавловска-Камчатского, где местные жители видели множество выброшенных на берег мертвых морских животных. Специалисты говорят об экологической катастрофе.
2020-10-05T03:08:09+03:00
2020-10-05T03:08:09+03:00
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03:08, 05 октября 2020
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