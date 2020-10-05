Азербайджан обвинил Армению в ракетном ударе по городу Мингечевир, где находится крупнейшая в Закавказье ГЭС

Генпрокуратура страны сообщила, что ранены 5 человек. В ведомстве утверждает, что две из трех выпущенных ракет не взорвались. В свою очередь, в Ереване удары по территории соседней страны отрицают. С опровержением выступили министерства обороны и иностранных дел, а также власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Активные боевые действия продолжаются в Нагорном Карабахе больше недели. Принадлежность региона Баку и Ереван оспаривают более 30 лет, с тех пор как он объявил о выходе из Азербайджанской ССР. Затем, в результате войны в начале 90-х, Азербайджан утратил контроль еще над семью прилегающими к Нагорному Карабаху районами.
2020-10-05T03:07:35+03:00
2020-10-05T03:07:35+03:00
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03:07, 05 октября 2020
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