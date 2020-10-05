Власти Чехии вновь ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Он действовал в стране с середины марта до середины мая. Инициатор такого решения, министр здравоохранения Роман Прымула пояснил, что режим ЧС позволяет правительству оперативно принимать социально-ограничительные меры без обращения в парламент. Глава Минздрава подчеркнул, что «выключать национальную экономику, как это было весной, не планируется». Вводимые ограничения не должны затронуть, в частности, работу промышленных предприятий.
2020-10-05T02:06:37+03:00
2020-10-05T02:06:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2720005-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:06, 05 октября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Слова Мясникова — глубочайшее оскорбление врачебного сообщества Министр здравоохранения Михаил Мурашко, вступая в новую должность, отметил именно пациенториентированность в качестве приоритета российского здравоохранения — это ее, наверное, имеет в виду Мясников, считая, что у какого-либо врача поднимется рука убить беззащитного человека, лежащего на ИВЛ?..