Власти Чехии вновь ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Он действовал в стране с середины марта до середины мая. Инициатор такого решения, министр здравоохранения Роман Прымула пояснил, что режим ЧС позволяет правительству оперативно принимать социально-ограничительные меры без обращения в парламент. Глава Минздрава подчеркнул, что «выключать национальную экономику, как это было весной, не планируется». Вводимые ограничения не должны затронуть, в частности, работу промышленных предприятий.