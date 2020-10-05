Газета Wall Street Journal утверждает, что Дональд Трамп умолчал о положительном первом тесте на коронавирус

По сведениям источников издания, президент США получил результаты первого теста в четверг еще до появления в эфире телеканала Fox News. Но в интервью Трамп сказал, что не знает, болен он или нет. По сведениям Wall Street Journal, глава Белого дома ждал результатов второй, более тщательной проверки. О том, что у него коронавирус, Трамп сообщил в ночь на пятницу. В тот же день его госпитализировали. До президентских выборов осталось меньше месяца.
2020-10-05T02:06:14+03:00
2020-10-05T02:06:14+03:00
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02:06, 05 октября 2020
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