Газета Wall Street Journal утверждает, что Дональд Трамп умолчал о положительном первом тесте на коронавирус

По сведениям источников издания, президент США получил результаты первого теста в четверг еще до появления в эфире телеканала Fox News. Но в интервью Трамп сказал, что не знает, болен он или нет. По сведениям Wall Street Journal, глава Белого дома ждал результатов второй, более тщательной проверки. О том, что у него коронавирус, Трамп сообщил в ночь на пятницу. В тот же день его госпитализировали. До президентских выборов осталось меньше месяца.