Ряд оппозиционных сил в Киргизии заявили о непризнании итогов парламентских выборов

Они состоялись накануне. По предварительным данным, необходимый для избрания в парламент 7-процентный барьер преодолели 4 партии. 3 из них называют близкими к действующему президенту Сооронбаю Жээнбекову отмечает «Радио Свобода». Две партии, которые в прежнем созыве парламента играли роль оппозиции Жээнбекову, «Бир Бол» и «Ата-Мекен», не смогли преодолеть барьер. Их лидеры заявили о непризнании итогов выборов. О несогласии с результатами заявили и в других оппозиционных партиях. Оппозиция не исключает, что будут организованы акции протеста. В результате массовых протестов ранее в стране были свергнуты два президента — Аскар Акаев и Курманбек Бакиев.

