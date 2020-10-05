Губернатор Камчатского края заявил, что рассматриваются три возможные причины загрязнения океана

Это деятельность человека, природные явления и сейсмическая активность. Глава региона Владимир Солодов отметил, что говорить о какой-то конкретной причине пока рано, передает ТАСС. В конце сентября серферы пожаловались на ухудшение самочувствия после заплывов недалеко от Петропавловска-Камчатского, затем на Халактырском пляже нашли множество выброшенных на берег мертвых морских животных. Специалисты говорят об экологической катастрофе. В информационном агентстве по рыболовству не исключили, что она связана с деятельностью военных. В Тихоокеанском флоте заявили, что утечек топлива не было.
2020-10-05T02:05:18+03:00
2020-10-05T02:05:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2719999-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:05, 05 октября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Слова Мясникова — глубочайшее оскорбление врачебного сообщества Министр здравоохранения Михаил Мурашко, вступая в новую должность, отметил именно пациенториентированность в качестве приоритета российского здравоохранения — это ее, наверное, имеет в виду Мясников, считая, что у какого-либо врача поднимется рука убить беззащитного человека, лежащего на ИВЛ?..