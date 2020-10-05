Губернатор Камчатского края заявил, что рассматриваются три возможные причины загрязнения океана

Это деятельность человека, природные явления и сейсмическая активность. Глава региона Владимир Солодов отметил, что говорить о какой-то конкретной причине пока рано, передает ТАСС. В конце сентября серферы пожаловались на ухудшение самочувствия после заплывов недалеко от Петропавловска-Камчатского, затем на Халактырском пляже нашли множество выброшенных на берег мертвых морских животных. Специалисты говорят об экологической катастрофе. В информационном агентстве по рыболовству не исключили, что она связана с деятельностью военных. В Тихоокеанском флоте заявили, что утечек топлива не было.