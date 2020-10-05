«Ведомости»: власти Москвы прорабатывают несколько сценариев по ужесточению мер борьбы с коронавирусом

Один из них – это возвращение к пропускному режиму, который действовал с 15 апреля по 9 июня. По словам источника, правительству столицы важно понять, как предпринять такие шаги, чтобы они не добили бизнес. С конца сентября жителям Москвы старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями уже рекомендовано без особой необходимости не выходить из дома. С этого дня согласно указу мэра столичные работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% офисных сотрудников. Во всех школах Москвы с этого дня объявлены двухнедельные каникулы.

Накануне суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Москве превысил три тысячи человек – впервые с мая.

