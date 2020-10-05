Лауреатов Нобелевской премии по медицине объявят сегодня в Стокгольме

Завтра станут известны обладатели награды в области физики, в среду – лауреаты премии по химии, в четверг – по литературе. В пятницу в Осло назовут лауреата премии мира, на которую, по данным СМИ, выдвинуты, в том числе, американский лидер Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и российский политик Алексей Навальный.