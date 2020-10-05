Днем ранее в официальную статистику занесли 29 смертей. Таким образом, общее число умерших в столице с начала пандемии с коронавирусом достигло 5370. Накануне суточный прирост заболевших в Москве впервые с начала осени превысил три тысячи человек.
Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 27 пациентов с коронавирусом
Днем ранее в официальную статистику занесли 29 смертей. Таким образом, общее число умерших в столице с начала пандемии с коронавирусом достигло 5370. Накануне суточный прирост заболевших в Москве впервые с начала осени превысил три тысячи человек.