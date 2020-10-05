Все школы в Москве с этого дня ушли на двухнедельные каникулы

Мэр Сергей Собянин призвал провести это время дома или на даче, но не в торговых центрах. Детские сады продолжат работать в обычном режиме. По словам источника «Интерфакса» в городской администрации, после каникул могут вновь ввести дистанционное обучение, как это было весной. Агентство поясняет, что это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, ростом доли школьников и студентов среди новых заболевших коронавирусной инфекцией.

Кроме того, с этого дня становится обязательным требование московских властей к работодателям перевести на удаленную работу не менее трети офисных сотрудников.