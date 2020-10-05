Правозащитный центр «Весна» насчитал более 200 задержанных в Белоруссии во время воскресных протестов

Среди них — член основного состава Координационного совета оппозиции Ольга Шпарага и 16 журналистов, передает «Интерфакс». Помимо Минска, участники протестов были задержаны также в Бресте, Гродно, Солигорске, Бобруйске, Витебске и Могилеве. В Минске силовики применили водометы. Один из водометов демонстранты сломали. Акции с требованиями отставки Александра Лукашенко продолжаются в республике почти два месяца.