В Челябинске, по данным портала «ОВД-Инфо», задержана активистка из-за акции памяти Ирины Славиной

Представительница движения «Весна» Анастасия Шишкова доставлена в отдел полицию, к ней вызваны сотрудники ФСБ, сообщили в телеграм-канале движения. Его координатора Александра Кашеварова силовики искали дома по месту регистрации, а также в местном штабе Алексея Навального. В субботу Кашеваров вышел в Челябинске на улицу с одиночным пикетом в память о погибшей днем ранее в Нижнем Новгороде журналистке Ирине Славиной. Главный редактор издания Koza.press после обыска у нее дома совершила акт самосожжения перед зданием МВД.

