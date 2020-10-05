Вторая по величине сеть кинотеатров в мире — компания Cineworld, закрывает все свои залы в США и Великобритании — после того, как мировая премьера новой серии Джеймса Бонда было снова отложена, теперь на апрель 2021 года.

В США Cineworld владеет сетью кинотеатров Regal — и все 536 из них она вынуждена закрыть — пока сообщается, что временно, но на неопределенный срок, из-за отложенной премьеры нового Джеймса Бонда. Изначально новая Бондиана должна была выйти в прокат в апреле этого года, но из-за коронавируса премьеру перенесли на 12 ноября. Теперь выход в прокат фильма «Не время умирать» отложен до апреля следующего года. В Великобритании компания Cineworld владеет 127 кинотеатрами (Regal и Picturehouse), и они тоже закрываются. При этом 123 кинотеатра, которыми Cineworld владеет в Восточной Европе и Израиле, компания пока надеется сохранить открытыми. Окончательное решение о возможном перманентном закрытии всех кинотеатров в США и Великобритании Cineworld примет в ближайшее время, заявляют в компании.

Из-за пандемии коронавируса компания Дисней отложила выход всех новых Звездных Войн и Аватара на один год — это значит, что в 2021 году не состоится премьера Аватара-2, а новых Звездных Войн не будет как минимум до 2023 года.