На завтрашней встрече лидеров думских фракций с президентом речь может пойти о переносе думских выборов

Об этом интернет-изданию «Открытые медиа» рассказали сразу три собеседника в думских партиях. Речь идет о возможном проведении голосования не осенью, а весной, в начале апреля, пояснили собеседники издания. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев сказал, что партия поддерживает такой перенос. В Кремле повестку мероприятия не комментировали.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подтвердил подготовку встречи 6 октября, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал агентству РИА «Новости», что она пройдёт по видеосвязи.