В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 27. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.



«В Москве скончались 27 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе



Всего за время пандемии в столице умерли 5 370 человек, у которых был подтвержден коронавирус.