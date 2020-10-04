Казанский «Рубин» вничью с грозненским «Ахматом» — 1:1

Казанцы проводили домашний матч 10-го тура премьер-лиги. «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» располагается на 10-й строчке. В следующем туре казанцы на выезде сыграют с «Краснодаром», грозненская команда в гостях встретится с «Ростовом». Ранее сегодня «Локомотив» победил подмосковные «Химки» со счетом 2:1. Теперь «железнодорожники» заняли четвертую строчку в турнирной таблице, «Химки» — на 14-м месте.
2020-10-04T23:05:49+03:00
2020-10-04T23:05:49+03:00
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23:05, 04 октября 2020
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