В двух больницах Ленинградской области открыли дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

Число мест для заболевших превысило одну тысячу, рассказали в региональной администрации. На сегодня в медицинских организациях области, по данным властей, находятся 649 подобных пациентов. Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией почти 8,5 тысяч человек, 100 скончались.
2020-10-04T23:05:24+03:00
2020-10-04T23:05:24+03:00
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23:05, 04 октября 2020
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