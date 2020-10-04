В двух больницах Ленинградской области открыли дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

Число мест для заболевших превысило одну тысячу, рассказали в региональной администрации. На сегодня в медицинских организациях области, по данным властей, находятся 649 подобных пациентов. Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией почти 8,5 тысяч человек, 100 скончались.