Несколько десятков жителей Выборга вышли на акцию протеста в центре города

Они требуют отправить в отставку руководство района в отставку. Большая часть из них — пенсионеры, пишет интернет-издание 47News. По его подсчетам, на петровской площади собрались порядка 30 человек. Одна из женщин заклеила рот изолентой. Ранее горожане планировали провести в городе митинг, но его не согласовали из-за ситуации с коронавирусом. Недовольство местных жителей связано с делом бывшего главы комитета финансов района Алексея Болучевского, которого обвиняют в хищении 700 млн рублей из бюджета.
2020-10-04T23:05:01+03:00
2020-10-04T23:05:01+03:00
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23:05, 04 октября 2020
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