Спецслужбы Армении задержали несколько иностранцев по подозрению в шпионаже

Задержанные, как говорят в Службе национальной безопасности республики, собирали сведения о военной технике, вооружениях, дислокации воинских подразделений, мобилизации. Проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия. Гражданство задержанных в Ереване пока не называли.
2020-10-04T23:04:37+03:00
2020-10-04T23:04:37+03:00
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23:04, 04 октября 2020
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