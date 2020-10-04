Спецслужбы Армении задержали несколько иностранцев по подозрению в шпионаже

Задержанные, как говорят в Службе национальной безопасности республики, собирали сведения о военной технике, вооружениях, дислокации воинских подразделений, мобилизации. Проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия. Гражданство задержанных в Ереване пока не называли.