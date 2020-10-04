Почти двести человек, по сведениям правозащитников, задержано на акциях протеста в Белоруссии

Они прошли в ряде городов, в Минске, по оценке наблюдателей, на марш вышли более ста тысяч человек. Они собрались у одного из изоляторов, чтобы потребовать освободить политзаключенных. Столичная милиция применила водометы, один из них протестующим удалось вывести из строя В Витебске, по словам очевидцев, силовики использовали перцовый газ.