Почти двести человек, по сведениям правозащитников, задержано на акциях протеста в Белоруссии

Они прошли в ряде городов, в Минске, по оценке наблюдателей, на марш вышли более ста тысяч человек. Они собрались у одного из изоляторов, чтобы потребовать освободить политзаключенных. Столичная милиция применила водометы, один из них протестующим удалось вывести из строя В Витебске, по словам очевидцев, силовики использовали перцовый газ.
2020-10-04T23:04:10+03:00
2020-10-04T23:04:10+03:00
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23:04, 04 октября 2020
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