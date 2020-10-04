Похороны нижегородской журналистки Ирины Славиной пройдут в семейном кругу

Ориентировочно, они состоятся во вторник, 6 октября, написал в Facebook друг семьи Герман Князев. По его словам, родные также планируют гражданскую панихиду и прощание. Главный редактор сетевого издания Koza.Press Ирина Славина покончила с собой у здания управления МВД по Нижегородской области в пятницу днем. В социальной сети она оставила сообщение «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Перед трагедией к ней приходили с обысками, дома у неё пытались найти брошюры по делу о признанной нежелательной организации.
2020-10-04T23:01:13+03:00
2020-10-04T23:01:13+03:00
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23:01, 04 октября 2020
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