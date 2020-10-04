Ученый Александр Луканин, которого ФСБ подозревает в передаче секретных технологий Китаю, нашелся в СИЗО Лефортово

Ученый из Томска Александр Луканин, которого ФСБ подозревает в передаче секретных технологий Китаю, нашелся в изоляторе Лефортово. Это выяснила Общественная наблюдательная комиссия Москвы.

От встречи с членами ОНК ученый отказался. Александр Луканин через сотрудника СИЗО Лефортово дал понять, что пока не поговорит с адвокатом, ни с кем общаться не будет, об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. Ученого задержали в Томске во вторник, все эти дни о его местонахождении никто не знал, включая родственников и адвокатов. Как оказалось, после задержания физика этапировали в Москву. По информации интернет-издания МБХ медиа, Луканина подозревают в передаче неких засекреченных технологий Китаю. После ухода на пенсию 64-летний физик стал сотрудничать с Шэньянским университетом. Он по словам его друга Николая Кривопалова – тоже ученого — занимался разработкой мощных генераторов, высоковольтными источниками питания и другими темами. До этого Луканин работал в Томском политехническом университете, потом в институте физики сибирского отделения Академии наук. По словам его друга у Луканина никогда не была доступа к каким-либо секретным документам. Последние месяцы из-за коронавируса в Китай ученый вернуться не мог и снова устроился в университет Томска, где начинал карьеру.

Учёному в случае признания вины может грозить до трех лет лишения свободы, сообщает агентство Интерфакс.