Более 110 человек задержаны в Белоруссии на акциях протеста в воскресенье

Такие цифры приводят правозащитники. Больше всего собралось на марш в Минске – там вышли около 100 тысяч человек, рассказал «Эху Москвы» белорусский политаналитик Франек Вячорка. Вячорка подчеркнул, что протестные акции в Белоруссии носят исключительно мирный характер. Их цель – поддержка людей, поддержка Белоруссии международным сообществом и сигнал тем, кто пока находится с противоположной стороны баррикад, — заключил Вячорка.