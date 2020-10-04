Более 110 человек задержаны в Белоруссии на акциях протеста в воскресенье

Такие цифры приводят правозащитники. Больше всего собралось на марш в Минске – там вышли около 100 тысяч человек, рассказал «Эху Москвы» белорусский политаналитик Франек Вячорка. Вячорка подчеркнул, что протестные акции в Белоруссии носят исключительно мирный характер. Их цель – поддержка людей, поддержка Белоруссии международным сообществом и сигнал тем, кто пока находится с противоположной стороны баррикад, — заключил Вячорка.
2020-10-04T22:02:42+03:00
2020-10-04T22:02:42+03:00
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22:02, 04 октября 2020
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