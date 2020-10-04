Президент США Дональд Трамп уже завтра может вернуться в Белый дом, не исключают его врачи

Глава государства, который был госпитализирован в пятницу из-за коронавируса, сейчас чувствует себя лучше, сказал один из медиков военного госпиталя, где находится Трамп, Брайан Гарибальди.

«Мы по-прежнему планируем использовать пятидневный курс ремдесивира. Мы действительно начали терапию дексаметазоном, из-за падения кислорода в крови. Вчера президент получил свою первую дозу. И мы планируем пока продолжать это. Он не спал. Наш план — заставить его есть и пить, как можно чаще вставать с постели, двигаться, если он продолжит выглядеть и чувствовать так же, как он делает сегодня, мы надеемся, что мы сможем запланировать выписку в Белый дом, где он сможет продолжить свой курс лечения», — сказал медик.

Врачи добавили, что два раза у Трампа снижался уровень кислорода в крови, из-за этого было решено назначить ему стероиды.