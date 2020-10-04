Одна из крупнейших в мире сетей кинотеатров закрывает свои залы

Cineworld приостанавливает работу в Британии и США из-за переноса нового фильма о Джеймсе Бонде, пишет британская газета The Sunday Times. Также еще одной причиной стал перенос премьеры боевика «Форсаж-9». Обе картины теперь покажут не раньше весны следующего года. Сети кинотеатров, в том числе Cineworld, с трудом пережили первую волну карантинных мер, отмечает газета. Компания начала открывать кинотеатры в июле, но к осени залы остаются полупустыми.
2020-10-04T21:04:07+03:00
2020-10-04T21:04:07+03:00
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21:04, 04 октября 2020
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