Одна из крупнейших в мире сетей кинотеатров закрывает свои залы

Cineworld приостанавливает работу в Британии и США из-за переноса нового фильма о Джеймсе Бонде, пишет британская газета The Sunday Times. Также еще одной причиной стал перенос премьеры боевика «Форсаж-9». Обе картины теперь покажут не раньше весны следующего года. Сети кинотеатров, в том числе Cineworld, с трудом пережили первую волну карантинных мер, отмечает газета. Компания начала открывать кинотеатры в июле, но к осени залы остаются полупустыми.