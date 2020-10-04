Московские власти стремятся избежать серьезных ограничений для бизнеса на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом

По словам мэра столицы Сергея Собянина, выполнение бизнесом рекомендаций по переходу должно помочь в том числе избежать более жестких мер. Собянин заверил, что столичная администрация также на собирается массово переводить городские больницы на работу с пациентами с коронавирусом. По его словам, пока должно хватить мобильных госпиталей. При этом мэр уверен, что ситуация с вирусом в Москве «несколько стабилизировалась».
2020-10-04T21:03:42+03:00
2020-10-04T21:03:42+03:00
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21:03, 04 октября 2020
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