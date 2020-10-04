На референдуме в Новой Каледонии лидируют противники независимости от Франции

У них пока небольшой перевес в голосах. Президент Франции Эмманюэль Макрон уже сказал, что воспринимает итоги прошедшего голосования как знак доверия к республике. И выразил признательность жителям архипелага в юго-западной части Тихого океана. Как отмечает агентство «Интерфакс», сторонники отделения усилили свои позиции по сравнению с аналогичным референдумом 2018 года.