На референдуме в Новой Каледонии лидируют противники независимости от Франции

У них пока небольшой перевес в голосах. Президент Франции Эмманюэль Макрон уже сказал, что воспринимает итоги прошедшего голосования как знак доверия к республике. И выразил признательность жителям архипелага в юго-западной части Тихого океана. Как отмечает агентство «Интерфакс», сторонники отделения усилили свои позиции по сравнению с аналогичным референдумом 2018 года.
2020-10-04T21:03:00+03:00
2020-10-04T21:03:00+03:00
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21:03, 04 октября 2020
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