Арестованный по делу о госизмене томский ученый Александр Луканин находится в московском СИЗО

О его местонахождении узнали члены столичной Общественной наблюдательной комиссии. Как написала в своем ФБ член комиссии Марина Литвинович, 65-летний физик отказался встречаться с правозащитниками. Он подчеркнул, что до разговора с адвокатом он ни с кем общаться не будет. О задержании Луканина стало известно в среду. По неофициальным данным, его подозревают в передаче Китаю секретных технологий, связанных с альтернативными источниками энергии. Суд принял решение об аресте. О местонахождении ученого не было известно четыре дня.
2020-10-04T21:02:14+03:00
2020-10-04T21:02:14+03:00
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21:02, 04 октября 2020
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