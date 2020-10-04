Арестованный по делу о госизмене томский ученый Александр Луканин находится в московском СИЗО

О его местонахождении узнали члены столичной Общественной наблюдательной комиссии. Как написала в своем ФБ член комиссии Марина Литвинович, 65-летний физик отказался встречаться с правозащитниками. Он подчеркнул, что до разговора с адвокатом он ни с кем общаться не будет. О задержании Луканина стало известно в среду. По неофициальным данным, его подозревают в передаче Китаю секретных технологий, связанных с альтернативными источниками энергии. Суд принял решение об аресте. О местонахождении ученого не было известно четыре дня.