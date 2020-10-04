Полиция пришла с обыском к журналисту из Адыгеи Яне Топорковой

Она проходит свидетелем по делу о публикации ложной информации о коронавирусе. Как пишет сетевое издание «МБХ медиа», у сотрудника издания «Регион онлайн» изъяли всю технику. При этом никаких повесток или сообщений о вызове на допрос ранее Топоркова не получала. В то же время, по словам ее коллег, силовики угрожали уголовным преследованием и предлагали журналисте «дать показания на нужных им людей». Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по факту неких публикаций в инстаграме. В рамках расследования они провели обыски и изъяли технику у другого журналиста, Анны Дарган.