Американского президента Дональда Трампа уже завтра могут выписать из госпиталя

Его госпитализировали в пятницу, после того, как сам он объявил, что заразился коронавирусом. В понедельник Трамп, по словам его врачей, может вернуться в Белый дом, где продолжит лечение. Медики говорят, что у американского лидера с утра пятницы не наблюдалось высокой температуры.
2020-10-04T21:01:05+03:00
2020-10-04T21:01:05+03:00
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21:01, 04 октября 2020
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