Американского президента Дональда Трампа уже завтра могут выписать из госпиталя

Его госпитализировали в пятницу, после того, как сам он объявил, что заразился коронавирусом. В понедельник Трамп, по словам его врачей, может вернуться в Белый дом, где продолжит лечение. Медики говорят, что у американского лидера с утра пятницы не наблюдалось высокой температуры.