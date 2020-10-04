Дожди и сильный ветер привели к гибели двух человек на юго-востоке Франции и северо-западе Италии

Десятки пропали без вести, передает ВВС. Шторм Алекс вызвал наводнения и сходы селей, разрушение трасс, мостов и жилых домов. Сильнее всего, по данным метеорологов, пострадали населенные пункты на юге Альп, некоторые деревни отрезаны от мира. Сейчас стихия двинулась в сторону Великобритании.
2020-10-04T20:36:04+03:00
2020-10-04T20:36:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:36, 04 октября 2020
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