Дожди и сильный ветер привели к гибели двух человек на юго-востоке Франции и северо-западе Италии

Десятки пропали без вести, передает ВВС. Шторм Алекс вызвал наводнения и сходы селей, разрушение трасс, мостов и жилых домов. Сильнее всего, по данным метеорологов, пострадали населенные пункты на юге Альп, некоторые деревни отрезаны от мира. Сейчас стихия двинулась в сторону Великобритании.