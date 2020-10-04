Более тысячи российских учителей заразились коронавирусом в первую неделю сентября

Такую цифру назвал замминистра просвещения Виктор Басюк в интервью радиостанции «Комсомольская правда». Он добавил, что по оценке Роспотребнадзора, количество заболеваний учителей находится в норме и достаточно стабильно. Басюк заверил, что для ведомства важно в первую очередь сохранить здоровье и безопасность учителей старше 50 лет. Именно их, сказал чиновник, в большей степени переводят на формат дистанционного ведения уроков.
2020-10-04T20:35:45+03:00
2020-10-04T20:35:45+03:00
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20:35, 04 октября 2020
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