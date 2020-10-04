Бывший глава Харьковской области Михаил Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова

Он отказался от участия в предвыборной гонке в пользу действующего руководителя городской администрации Геннадия Кернеса. Сами выборы назначены на 25 октября. Между тем действующий мэр, как писала пресса в конце сентября, был госпитализирован с коронавирусом. Его доставили в немецкую клинику «Шарите» в тяжелом состоянии. В отношении Кернеса на Украине расследуется уголовное дело о незаконном лишении свободы. Сам он вины не признает.
2020-10-04T20:35:22+03:00
2020-10-04T20:35:22+03:00
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20:35, 04 октября 2020
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