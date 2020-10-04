Четыре партии, по предварительным данным. проходят в парламент Киргизии

Пока что лидирует пропрезидентская сила «Биримдик». Следом идет партия «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с семьей Матраимовых. Они были героями журналистских расследований о коррупции на таможне, пишет интернет-издание «Медиазона». Три оппозиционные партии пока не могут набрать необходимое количество голосов, чтобы провести своих представителей в законодательный орган республики. Официальные итоги выборов должны объявить в ближайшие дни.